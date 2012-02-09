Свідок у справі Луценка здав слідчих, які йому «допомагали»

Печерський районний суд Києва в рамках судового розгляду кримінальної справи колишнього міністра МВС України Юрія ЛУЦЕНКА розпочав допит як свідка його колишнього заступника Геннадія МОСКАЛЯ, на чому наполягала сторона державного обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, зайшовши до судової зали, Г.МОСКАЛЬ звернувся до суду з проханням надати йому повістку, оскільки про запланований допит дізнався лише із ЗМІ.

«Я прочитав 180 повідомлень в Інтернеті про мій допит, але повістки не отримав», - зазначив Г.МОСКАЛЬ.

Водночас на запитання судді, де він саме мешкає в Києві, Г.МОСКАЛЬ відповів: «У Верховній Раді, на третьому поверсі мій кабінет, я очолюю Комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Будете мати вільний час - заходьте».

Слід зазначити, що перед допитом Г.МОСКАЛЯ суд задовольнив клопотання Ю.ЛУЦЕНКА щодо направлення до Генпрокуратури України його заяви про скоєння посадового злочину слідчими, які розслідували його справу, і наглядовим прокурором Євгеном ЗІНЧЕНКОМ, які, як випливає із допитів свідків, чинили на них тиск, фальсифікували протоколи, перекручували покази, що і стало наслідком порушення кримінальної справи.

Також суд долучив до матеріалів справи заяву колишнього керівника апарату міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА Валерія МЕЛЬНИКА, в якій останній вказує на те, що під час одного з допитів, який записувався на відеокамеру, слідчі примушували його зачитувати заздалегідь підготовлені відповіді на запитання із монітору комп’ютера.

«Мені були надані на моніторі комп’ютера заготовлені відповіді, які я мав озвучити», - зазначає в заяві В.МЕЛЬНИК.

При цьому він звертає увагу на те, що перебував на момент допиту в післяопераційному стані і не міг нормально усвідомлювати свої дії.

«Прошу вважати надані мною свідчення в суді єдиними правильними і правдивими», - зазначив В.МЕЛЬНИК у своїй заяві, звертаючись до суду.