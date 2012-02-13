У ПР запідозрили, що в Тимошенко - запалення хитрощів

Народний депутат України, заступник Голови парламентської фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко вважає, що покращення стану здоров’я Юлії Тимошенко напряму пов’язано з приїздом до України іноземних лікарів, які мають долучитися до обстеження стану екс-прем’єра. Про це повідомляє офіційний сайт Партії Регіонів.

«За запрошенням України незабаром Тимошенко оглянуть іноземні лікарі. Частина з них вже прибула до України. І чим ближче вони наближаються до Качанівської колонії, за дивним збігом обставин, тим краще себе почуває ув’язнена. Тричі омбудсман Ніна Карпачева, чиї повноваження добігли кінця 7 лютого, несподівано повідомила, що Юлія Тимошенко «вже піднялася з ліжка і пересувається без сторонньої допомоги». Не здивуюся, якщо іноземні лікарі побачать, як ВІП- ув’язнена грає у футбол», – заявив політик.

За словами В. Колесніченка, рушійна сила таких дивовижних чудодійних змін – острах перед незалежними лікарями, які можуть підтвердити діагноз українських медиків або виявити симуляцію.

«І її захисту вже ніхто не повірить, коли вони знову розповідатимуть про погіршення здоров’я замість пошуку юридичних доказів правоти своєї підзахисної», – додав він.

«На таку ж псевдо хворобу, як у Тимошенко, іноді хворіють винахідливі діти. Але досвідчені батьки, як і іноземні лікарі, зможуть відрізнити «воспаление хитрости» від запалення легенів», – підсумував народний депутат.