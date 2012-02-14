Лікарі з ФРН і Канади прибули в Харків для обстеження Тимошенко

У Харків прибула медична комісія за участю іноземних спеціалістів для обстеження екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії №54.

Як передає кореспондент УНІАН, літак із членами комісії на борту щойно приземлився в харківському аеропорту.

За попередніми даними, члени комісії одразу ж поїдуть до Качанівської колонії, де оглянуть Ю.ТИМОШЕНКО. Планується, що у другій половині дня медики прокоментують перші підсумки обстеження.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.