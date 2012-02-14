Адвокат не виключає, що Луценку дадуть «покарання з випробуванням»

Термін ув’язнення, який просить для екс-міністра Юрія Луценка держобвинувачення вказує на слабкість пред’явленого звинувачення.

Про це повідомив адвокат Луценка Олексій Баганець в ефірі 5 каналу, коментуючи той факт, що обвинувачення просить для екс-міністра 4,5 роки ув`язнення.

"Прокурори такий вихід із ситуації бачать лише в одному випадку, коли обвинувачення, пред’явлене підсудному, є непереконливим", - заявив він.

"Звичайно, для того щоб посадити за особливо тяжкий злочин, щодо якого передбачена міра покарання від 7 до 12 років, ставити питання про застосування 69, тобто призначення покарання нижчого розміру, передбаченого цією статтею, може свідчити тільки про слабкість пред’явленого звинувачення", - уточнив адвокат.

Коментуючи можливість звільнення Луценка від покарання з випробуванням, адвокат зазначив: "Суд має таке право. Суд не зв`язаний з позицією державного обвинувачення".

"Якщо суд дійсно об’єктивний, неупереджений і незалежний, то я вважаю, що суд, не дивлячись на таку позицію прокуратури повинен прийняти рішення про виправдання мого підсудного", - заявив адвокат.

Він також висловив переконання, що вирок у справі Луценка буде оприлюднений на наступному тижні.

"Якщо завтра виступлять мої колеги, тобто закінчаться судові дебати, виступлять обидва підсудні, після цього повинне бути останнє слово у підсудних, і суд може покинути зал і піти в нарадчу кімнату. Може напишуть і за один день вирок. Мені важко сказати, але по логіці, з досвіду, я думаю, що вирок має бути оголошений на наступному тижні", - підсумував Баганець.

Українська правда