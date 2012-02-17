Азаров ще не придумав, кого поставити своїм заступником

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ ще не подавав Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ кандидатуру на посаду першого віце-прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

«Поки що ні, не подавав», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що члени Кабінету міністрів призначаються, виходячи з професійних якостей і відповідності вимогам, які висуваються до їх роботи.

«Принцип зміни членів Кабінету міністрів один - це, насамперед, відповідність тієї чи іншої людини, її професійних якостей, відповідальності тим вимогам, які висуваються до її роботи. Жодних інших принципів у нас немає», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він визнав певні помилки, зроблені раніше при призначенні міністрів.

«От скажемо, міністр охорони здоров`я… Вас влаштовує існуюча система охорони здоров`я? Напевно, ні. От тому відбувається зміна керівників напрямів. Скажімо, Ілля ЄМЕЦЬ (один з екс-міністрів охорони здоров`я в уряді М.АЗАРОВА – УНІАН) - прекрасний лікар, кардіохірург з досвідом роботи і в Австралії, і в США, який зумів створити чудовий центр дитячої кардіохірургії в «Охматдиті», людина з дуже цікавими думками. Ми розраховували на нього у справі таких складних перетворень, які проводяться в медичній галузі. Проте прекрасний лікар, на жаль, не став хорошим адміністратором, він міг би ним бути, але не став. За нормальної ситуації ми б почекали, безумовно, через кілька років він набрався б досвіду, проте такого часу у нас, на превеликий жаль, немає.

Тому бувають, звичайно, помилки у кадровій політиці, дуже важливо їх вчасно усувати», - написав М.АЗАРОВ на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем`єра, призначивши секретарем Ради національної безпеки і оборони.

За даними ЗМІ, претендентами на посаду першого віце-прем`єра на сьогодні є Ірина АКІМОВА, Сергій ТІГІПКО, Сергій АРБУЗОВ, Юрій БОЙКО і Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.