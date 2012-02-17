Азаров знає, куди найближчим часом поїде Клюєв

Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій КЛЮЄВ на цій посаді опікуватиметься питаннями відносин України з Європейським Союзом і найближчим часом відвідає Брюссель.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час спілкування з користувачами Facebook.

«На своєму новому посту Андрій Петрович КЛЮЄВ також опікуватиметься питаннями наших відносин з Євросоюзом. І зокрема, найближчим часом він з візитом відвідає Брюссель. А в уряді цими питаннями опікуватиметься новий перший віце-прем`єр-міністр», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив А.КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.