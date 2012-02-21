Російський експерт: влада Севастополя хоче "зрубати" з ЧФ більше грошей

Влада Севастополя, висуваючи претензії до Чорноморського флоту РФ, хоче «зрубати більше грошей».

Таку думку УНІАН висловив у ході міжнародного медіа-форуму «Четверта влада» голова Громадської ради при Міністерстві оборони РФ Ігор КОРОТЧЕНКО.

«В основі всіх претензій із приводу Чорноморського флоту – банальне бажання зрубати якомога більше грошей з Росії, на жаль. Це стосується й заяви місцевої влади Севастополя», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

Він підкреслив, що для України і РФ важливе цивілізоване вирішення всіх проблем, що стосуються базування ЧФ РФ.

На його думку, російський флот забезпечує безпеку як Росії, так і України.

«Враховуючи, що в Україні дуже мало ресурсів для оновлення свого корабельного угрупування, майбутнє надходження до складу ЧФ нових підводних човнів і кораблів дозволить зміцнити безпеку України і Росії», - вважає він.

І.КОРОТЧЕНКО підкреслив, що ЧФ РФ не повинен бути заручником політичних розбірок між Москвою і Києвом.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій САВЕНКОВ заявив, що Чорноморський флот РФ використовує в Севастополі 38 причалів, які не включені в міжурядову угоду про умови оренди.

«На жаль, зовсім недавно ми з'ясували, що 38 причалів, які використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації, не увійшли до міжурядової угоди. Тому зараз ставиться питання про те, що потрібно їх або повернути місту, або надавати за них якусь компенсацію», - сказав він.