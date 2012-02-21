Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає зустрічі з Януковичем

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед відкриттям засідання парламенту заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй резолюції звернулась до Президента України щодо необхідності виконати вимоги Ради Європи та щодо допуску до виборів лідерів опозиції, які піддані кримінальному переслідуванню.

«Тому ми вимагаємо забезпечити зустріч керівництва фракції "БЮТ-Батьківщина" з Президентом України, аби він повідомив про свої плани щодо виконання Резолюції ПАРЄ», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він додав, що керівники фракції "БЮТ-Батьківщина" вимагають зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ не як політичні діячі, а як державні діячі, і як чоловіки з чоловіком».

Крім того, за словами віце-спікера, на зустрічі з главою держави представники фракції хочуть порушити питання щодо звільнення Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.

«Сьогодні ми повинні чітко сказати владі, що україножерство як державна політика має бути зупинено. Любити Росію - не злочин, але знищувати український світ – це справжній злочин», - сказав М.ТОМЕНКО.

Третьою вимогою, за його словами, є терміновий перегляд державного бюджету на поточний рік.

Перед пленарним засіданням представники фракції "БЮТ-Батьківщина" в ложі уряду повісили плакати з написами «Табачник! Чемодан – вокзал», на якому зображена фотографія Д.ТАБАЧНИКА біля вікна вагону потягу, а також «Табачників-Валуєвих з уряду геть!», на якому Д.ТАБАЧНИК з поросячим п’ятаком замість носа.