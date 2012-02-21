Світовий конгрес українців відрядить спостерігачів на вибори до ВР

Світовий конгрес українців організує місію спостерігачів на парламентські вибори в Україні.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні СКУ «у відповідь на зроблене 25 січня 2012 р. повідомлення міністра закордонних справ України про намір запросити міжнародні інституції на парламентські вибори, які відбудуться 28 жовтня 2012 р.».

«Довгостроковий і короткостроковий моніторинги та інформація про хід виборчого процесу має вирішальне значення для захисту молодої демократії в Україні. На останньому засіданні Ради директорів СКУ було прийнято ухвалу про створення спеціальної комісії, яка буде здійснювати керівництво і координацію міжнародної місії спостерігачів. Комісія має запросити досвідчених добровольців зі складових організацій СКУ в всьому світі, розробити стратегію спостереження за виборами, підготувати навчальні матеріали та інструктаж для спостерігачів за виборами та координувати місію спостерігачів», - сказано у повідомленні.

Співголовами цієї комісії Рада директорів СКУ призначила президента Українського конгресового комітету Америки Тамару ОЛЕКСІЙ та президента Конгресу українців Канади Павла ГРОДА, які мають багаторічний досвід в організації діяльності місії міжнародних спостерігачів.

Т.ОЛЕКСІЙ наголосила на життєво важливій ролі міжнародних спостерігачів у підвищенні прозорості виборчого процесу в Україні.

Т.ОЛЕКСІЙ і П.ГРОД подякували Раді директорів СКУ за висловлену довіру.

Інформація про те, як стати міжнародним спостерігачем від СКУ, найближчим часом буде оприлюднена в українських засобах масової інформації та на веб-сайті СКУ за адресою: www.ukrainianworldcongress.org.

Президент СКУ Евген ЧОЛІЙ заявив, що спостереження за парламентськими виборами в Україні є пріоритетом для СКУ. «Право на вільні і справедливі вибори є одним з основних демократичних прав, що виражає політичну волю народу. СКУ закликає всіх виборців узяти участь у голосуванні 28 жовтня 2012 р. під час парламентських виборів в Україні», - сказав Е.ЧОЛІЙ.

*** СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 32 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 13 країн. Заснований у 1967 р. як неприбуткова організація, у 2003 р. СКУ був визнаний неурядовою організацією в Економічній та Соціальній Раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.