БЮТ: тюремники колють Тимошенко невідомі знезболюючі препарати

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає невідкладно заслухати у Верховній Раді віце-прем’єр-міністра України - міністра охорони здоров’я Раїсу БОГАТИРЬОВУ щодо перешкоджання іноземним медикам провести незалежне всебічне обстеження екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту член цієї фракції Юрій ОДАРЧЕНКО.

Він наголосив, що фракція вимагає від керівництва Державної пенітенціарної служби припинити «цілеспрямоване методичне вбивство Юлії ТИМОШЕНКО, яка незаконно перебуває за гратами».

За словами Ю.ОДАРЧЕНКА, у листі канадського лікаря Петера КУЙТАНА, який брав участь в обстеженні Ю.ТИМОШЕНКО, зазначається, що «владні чиновники заборонили збирання будь-яких необхідних зразків для аналізу».

Ю.ОДАРЧЕНКО підкреслив, що цим канадський лікар повністю дезавуював усі заяви української влади про задовільний стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, а також те, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася від здачі аналізів.

У фракції "БЮТ-Батьківщина" висловлюють занепокоєння з приводу того, що не бралися токсикологічні аналізи у Ю.ТИМОШЕНКО, тоді як їй вводяться «невідомі знезболюючі препарати».

Ю.ОДАРЧЕНКО заявив, що у листі канадського лікаря зазначається, що «українська влада погрожувала йому кримінальним переслідуванням у випадку взяття зразків для необхідних аналізів».

«Лист лікаря КУЙТАНА остаточно підтвердив найстрашніші підозри нашої політичної сили – влада намагається фізично знищити Юлію ТИМОШЕНКО у Качанівській колонії», – підкреслив Ю.ОДАРЧЕНКО.