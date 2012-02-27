Пряму трансляцію з Печерського суду не дозволили

Керівництво Печерського районного суду м. Києва не дозволило «5 каналу» та ТВі здійснювати, як планувалося, пряму трансляцію виголошення вироку екс-міністра внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ.

Про це журналістам повідомили колеги з вказаних телеканалів, зауваживши, зокрема, що кабелі від пересувних телестанцій вже були протягнуті, але міліція, яка здійснює охорону приміщення суду, заборонила їх підключати, посилаючись на рішення голови суду Інни ОТРОШ.

Також через погану організацію до зали засідань не змогла потрапити частина представників ЗМІ. Натомість до зали пройшли народні депутати від опозиційних фракцій, окремі представники посольств іноземних держав в Україні.

Охорона суду відмовляється пропустити журналістів, навіть у коридор, мотивуючи це тим, що не лише в малому залі немає місця, а й немає місці навіть у коридорі, біля входу до зали.