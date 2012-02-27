ЗМІ: Спецслужби України і Росії зірвали замах на Путіна

Спецслужби України і Росії затримали в Одесі учасників банди, які готували замах на прем'єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

Про це повідомляє російський Перший канал.

За даними телеканалу, учасники банди перебували в міжнародному розшуку і були затримані в Одесі на початку цього року. «Судячи з виявлених доказів і свідчень злочинців, до вибухів у Москві залишалися лічені тижні. Теракти було заплановано відразу після президентських виборів», - наголошується в сюжеті.

Служба безпеки України надіслала термінову телеграму своїм колегам з ФСБ Росії з інформацією про теракти, які готувалися на території Росії. Зокрема, після того як в Одесі після пожежі, 4 січня, в квартирі було знайдено частини вибухових пристроїв, було допитано Іллю ПЯНЗІНА, що вижив. Він розповів, що разом із загиблим Русланом Мадаєвим вони прилетіли в Україну з Арабських Еміратів через Туреччину з чіткими інструкціями від представників Доку УМАРОВА.

"У Москві здійснюватимете диверсії на економічних об'єктах. У подальшому - замах на ПУТІНА. Потім прилетіли до Одеси. Руслану дали номер людини, яка повинна була зустріти нас тут", - розповів І.ПЯНЗІН.

«Так стало відомо про третю людину, яка втекла під час пожежі. Далі спецслужби України і Росії працювали вже разом. І дуже ефективно. Третього учасника банди Адама ОСМАЄВА було затримано українським спецназом», - розповідає телеканал.

"Кінцева мета була поїхати до Москви і спробувати зробити замах на прем'єра ПУТІНА. Є такі міни військового зразка, які називаються протибортові міни. Отже, не обов'язково навіть смертник", - розповів він.

"Загиблий, наприклад, був готовий піти смертником", - сказав А.ОСМАЄВ, уточнивши, що він не пішов би.

Саме А.ОСМАЄВ, який до цього тривалий час жив за кордоном (у Лондоні), був зв’язковим терористів в Одесі і інструктором. Він повинен був навчити їх і переправити до Москви. Весь план підготовки оперативники знайшли в його ноутбуці.

"Серед файлів вказано відео з проїздом кортежу, зокрема ПУТИНА. Щоб було зрозуміло, як сідає особа, що охороняється, скільки машин супроводжує, з різних ракурсів, з різних вулиць. Тобто люди навчалися не на одному прикладі, а на кількох", - повідомив оперативний співробітник ФСБ.

Частину детонаторів і пластиту було завезено в столицю заздалегідь. Разом з тією вибухівкою, якою була начинена машина, розмінована співробітниками ФСБ на Профспілковій вулиці в Москві ще в травні 2007. Розраховуючи на пом’якшення, місце схрону поблизу Кутузовського проспекту в Москві вказав сам А.ОСМАЄВ.

"Був би пристойний вибух. Достатній, щоб розвернути вантажівку", - говорить оперативний співробітник ФСБ.

А.ОСМАЄВ не заперечує, що досконально вивчав шляхи пересування урядових кортежів Москвою. І признався, що підготовка до теракту вже завершувалася: "Дедлайн був після виборів Президента Росії".

Спецслужби Росії і України продовжують розслідування цієї справи.