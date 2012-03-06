Скоріше партії влади об'єднаються, ніж опозиція (опитування)

Виборці вважають, що на виборах до Верховної Ради України швидше об`єднаються партії влади, ніж опозиції.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ, посилаючись на результати соціологічного опитування.

"Попри значний запит у суспільстві на об’єднання опозиції віра в те, що такі процеси відбудуться, незначна. Виборці вірять у те, що на виборах 2012 року зможуть об’єднатися швидше провладні партії (53% – зможуть об`єднатися проти 24% – ні), ніж опозиційні (44% – зможуть об`єднатися проти 36% – ні)", - сказав О.АНТИПОВИЧ.

За його словами, лише половина жителів заходу й півночі України вірять в об’єднання опозиції на виборах. "Натомість майже 60% жителів заходу вірять в об’єднання провладних партій. А найбільше в це вірять на сході (майже 70%). Цікаво, що на півдні переважно не вірять ані в об’єднання опозиції, ані провладних партій", - додав соціолог.

За результатами опитування, в об’єднання опозиції найбільше вірять прихильники "Батьківщини", а щодо партій влади – прихильники Партії регіонів.

"Решта виборців більш стримані в оцінках. Серед опозиційних партій найменше вірять в об’єднання опозиції прихильники партії УДАР Віталія КЛИЧКА, серед провладних – КПУ", - зазначив О.АНТИПОВИЧ.

Водночас, за його словами, попри слабку віру в об’єднання, готовність підтримати єдиних кандидатів від опозиції значно вища, ніж від влади. "Так, 43% швидше голосуватимуть у мажоритарному окрузі за єдиного кандидата від опозиції, 34% - ні, 23% не визначилися", - уточнив він.

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 10-24 лютого у всіх регіонах України. У дослідженні брали участь 4 тисячі респондентів від 18 років і старше. Статистична похибка за вибіркою становить не більше 1,5%.