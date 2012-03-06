Дружина Луценка прийшла в суд потиснути руку Іващенку

Дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО сьогодні відвідала в суді колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА і побажала йому витримки.

Як передає кореспондент УНІАН, після обіду І.ЛУЦЕНКО зайшла до зали судового засідання Печерського районного суду, який розглядає справу В.ІВАЩЕНКА, і, звертаючись до суду, заявила, що хоче, скориставшись правом захисника, підтримати «поважну людину».

Після цього, не очікуючи дозволу суду, вона потиснула руку В.ІВАЩЕНКУ, сказавши йому: «Ви – поважна людина, тримайтеся і ми переможемо».

Закінчивши своє звернення до колишнього посадовця, І.ЛУЦЕНКО залишила залу судового засідання під мовчання та здивовані погляди суддів Володимира КАРАБАНЯ, Сергія ВОВКА та Оксани ЦАРЕВИЧ (двоє останніх брали участь в колегіальному розгляді кримінальної справи і виносили вирок Ю.ЛУЦЕНКУ – УНІАН).