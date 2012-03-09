НКЗУ: Тимошенко ввійшла в історію, як княгиня Ольга та Маруся Чурай

00:17, 09 березня 2012
Політика
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Йдеться у вітанні, яке підписали від імені Народного комітету захисту України Дмитро Павличко, Юрій Щербак, Богдан Горинь, Юрій Мушкетик та Юрій Дорошенко

Народний комітет захисту України привітав екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлію ТИМОШЕНКО з Міжнародним жіночим днем.

«Щиро хочемо привітати Вас із Міжнародним жіночим днем - 8 Березня. Святом, коли кожен справжній чоловік зобов’язаний засвідчити свою любов і повагу до жіночої краси, мудрості та жертовності. Саме ставлення до жінок робить нас справжніми чоловіками», - йдеться у вітанні, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

У НКЗУ переконані, що Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні для всього світу є «символом незламної та сильної жінки, здатної протистояти диктаторам, послідовно та твердо боротися за демократію, свободу та достойне європейське життя нашого народу».

Також у Народному комітеті захисту України впевнені, що ім’я Ю.ТИМОШЕНКО у вітчизняній історії стоятиме поруч із великими українками, такими, як княгиня Ольга, Маруся Чурай, Леся Українка, Олена Теліга, Михайлина Коцюбинська та багатьма іншими, які у складні часи для нашої нації брали на себе відповідальність і клали своє життя та свободу на жертовник великої ідеї.

«Тому у День жіночого свята бажаємо Вам міцного здоров’я, незламності духу та твердої віри в те, що демократична, європейська, правдива Україна з Вами», - йдеться у вітанні на адресу Ю.ТИМОШЕНКО, яке підписали від імені Народного комітету захисту України Дмитро ПАВЛИЧКО, Юрій ЩЕРБАК, Богдан ГОРИНЬ, Юрій МУШКЕТИК та Юрій ДОРОШЕНКО.

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