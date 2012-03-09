Німецькі медики: Тимошенко потребує лікування за межами колонії

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО хвора і потребує лікування за межами колонії.

Як повідомляється у прес-релізі клініки «Шаріте», про це йдеться у висновках німецьких лікарів, які обстежували екс-прем’єра, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

У документі зазначається, що вранці 7 березня в Києві відбулася зустріч лікарів медичного центру "Шаріте - університетська медицина Берлін", професора Карла Макса АЙНХОЙПЛЯ і професора Норберта ХААСА, посла Німеччини в Україні Ганса-Юргена ГАЙМЗЬОТА і представника Відомства Федерального канцлера Німеччини із генеральним прокурором України Віктором ПШОНКОЮ, міністром охорони здоров'я України Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, заступником міністра закордонних справ Русланом ДЕМЧЕНКОМ і заступником генерального прокурора.

«В ході цього засідання генеральний прокурор заявив, що у разі потреби медична допомога колишньому прем'єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО може бути надана за межами харківської виправної колонії», - йдеться у прес-релізі клініки.

«Під час другого засідання професор АЙНХОЙПЛЬ і професор ХААС передали свій висновок українським лікарям і лікарям спільної міжнародної медичної комісії, а також представникам Міністерства охорони здоров'я і Державної пенітенціарної служби», - зазначають німецькі медики.

«В результаті детального обговорення українські і німецькі лікарі досягли консенсусу відносно встановлення діагнозу. Вони одноголосно дійшли висновку, що пані ТИМОШЕНКО хвора і потребує термінового лікування», - наголошують лікарі.

Німецькі медики вказали на те, що необхідне лікування не могло б бути проведене у в'язниці відповідно до міжнародних стандартів у зв'язку зі своєю комплексністю, і підтвердили свою готовність і далі супроводжувати процес лікування.

«Генеральний прокурор України прямо висловив своє схвалення. З інших питань була досягнута угода про конфіденційність», - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна пенітенціарна служба за результатами зустрічі з німецькими лікарями 7 березня заявила, що лікарі з Німеччини не рекомендували зараз проводити операцію екс-прем'єру.

«Лікарі з Німеччини зазначили, що, в цілому, за результатами проведених обстежень членами комісії було досягнуто консенсусу щодо встановлення діагнозу хворій. За висновками німецьких експертів в даний час операція Ю.ТИМОШЕНКО не рекомендована», - поінформували в пенітенціарній службі.