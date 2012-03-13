Янукович збирається збільшити навантаження на багатих

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує переглянути податок на нерухоме майно та запровадити податок на багатство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії та депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

Зокрема, Президент зазначив, що внесе на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо визначення бази обрахування податку на нерухоме майно. «Мова йде про збільшення навантаження на багатих», - сказав Президент. Також він розповів про те, що планує внести окремий закон щодо впровадження податку на багатство.

«Він також опрацьований і стосується питання справедливості податкової системи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами глави держави, найближчим часом він планує внести на розгляд парламенту і інші законопроекти, які стосуються адміністрування податку та вдосконалення системи управління фінансами. Зокрема, це стосується питання внесення змін до системи держзакупівель, спрощення ліцензійної діяльності тощо.