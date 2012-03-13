Затулін каже, що регіонали знов піднімуть питання російської мови

Партія регіонів перед парламентськими виборами 2012 року реанімує питання про статус російської мови в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН в ході круглого столу: «Підсумки виборів Президента Росії. Чи очікувати перезавантаження російсько-українських відносин» у Москві.

«Є підстави вважати, що в якійсь формі – може, і не остаточній, буде вирішене питання про закон, який покликаний пом'якшити нинішні дискусії про російську мову. Чи то в тому виді закону КОЛЕСНІЧЕНКА-КІВАЛОВА, чи то в якомусь іншому, але є якісь запевнення, що законодавство про мови буде зрушено, реалізовуватиметься», - сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, це буде зроблено в передвиборчих цілях для електорату східної частини України.

«Теж для того, щоб продемонструвати це як виконання обіцянки Партії регіонів напередодні виборів. Бо найбільші проблеми у Партії регіонів, за всіма даними, якраз назрівають в домені її електорату – Донецькій, Харківській, Луганській областях. Там, де вона завжди мала багато голосів», - зазначив К.ЗАТУЛІН.