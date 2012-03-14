У БЮТ за Королевською готові відправити ще одного нардепа

Народний депутат України з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО вважає, що депутатів Наталію КОРОЛЕВСЬКУ і Євгена СУСЛОВА треба було ще раніше виключити з цієї фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

Він підтвердив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі своїх лав Н.КОРОЛЕВСЬКУ, а Є.СУСЛОВУ винесене попередження.

Водночас він не виключає, що Є.СУСЛОВ може написати заяву про вихід із фракції. При цьому уточнив, що поки що він такої заяви не бачив.

А.СЕНЧЕНКО зазначив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» «довго терпіла, багато разів попереджала (йдеться про Н.КОРОЛЕВСЬКУ – УНІАН) за порушення фракційної дисципліни».

«Ми працюємо в досить важкій ситуації, і дуже важливо, щоб всі члени політичної команди нормально взаємодіяли, тому що тоді відчуваєш плече колеги і розумієш, що ти можеш боротися. Н.КОРОЛЕВСЬКА постійно проводила складну політичну лінію», - наголосив А.СЕНЧЕНКО.

За його словами, коли в парламенті було знакове голосування за включення до порядку денного проекту постанови, що стосується резолюції ПАРЄ, то «у Наталії Юріївни, як завжди, десь картка загубилася в сумочці, або палець погнувся, але, одним словом, її голосу не було».

Також А.СЕНЧЕНКО відзначив, що свого часу в день оголошення вироку «нашому політичному лідеру» Юлії ТИМОШЕНКО Н.КОРОЛЕВСЬКА провела з`їзд УСДП.

«Якщо ці люди обрали іншу колію в житті, то треба пересідати в інший поїзд і перестати морочити голову», - наголосив він.

А.СЕНЧЕНКО вважає, що Є.СУСЛОВА теж треба було виключити з фракції. При цьому він зазначив: «За ним менше публічних гріхів, але ми розуміємо, що в цій зв`язці він відомий».

«Якщо він піде слідом за КОРОЛЕВСЬКОЮ, то це буде правильно, а фракція не понесе втрати, оскільки вони пішли в УСДП, а ця партія, починаючи з місцевих виборів 2010 року, діє явно за вказівкою Банкової й фактично не є нашим політичним союзником», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція «БЮТ-Батьківщина» на своєму засіданні виключила Н.КОРОЛЕВСЬКУ зі свого складу.

Причиною виключення Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ стало те, що вона під час вчорашнього засідання ВР не голосувала за включення до порядку денного проекту постанови, що визначає план заходів з реалізації резолюції ПАРЕ.

Водночас ще одному народному депутату з цієї фракції Є.СУСЛОВУ було винесено попередження, оскільки він також не голосував за це питання.

У Верховній Раді України вже офіційно оголошено про виключення Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ із фракції "БЮТ-Батьківщина".