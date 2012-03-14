Кожем'якін заявляє, що картку в Королевської ніхто не крав

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ'ЯКІН наголошує, що у народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ ніхто не крав її картки для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав на брифінгу, коментуючи заяву Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ з приводу того, що в неї вчора зникла картка і вона не змогла проголосувати за включення до порядку денного проекту постанови щодо виконання рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Він зазначив, що «після того, як Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала, що картка зникла, вона (картка – УНІАН) знову у секретаріаті о 17.15 несподівано з’явилася».

А.КОЖЕМЯКІН підкреслив, що «з 1 січня у нас досить серйозний контроль за присутністю і відсутністю карток у фракції».

За його словами, вчорашня ситуація з карткою обговорювалась на засіданні фракції і «ні один депутат не знайшов в цій інформації привід для того, щоб звинуватити керівництво, про що говорила Н.КОРОЛЕВСЬКА (Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначала, що її картка була викрадена і вона не мала змоги проголосувати, що і стало приводом виключення її із фракції – УНІАН)».

А.КОЖЕМЯКІН повідомив, що в протоколі засідання фракції зазначено, що Н.КОРОЛЕВСЬКА виключена «у зв’язку із систематичним невиконанням положень про депутатську фракцію, рішень фракції, в тому числі щодо підтримки проекту постанови ВР про заходи з реалізації рекомендацій і вимог ПАРЄ».

Він підкреслив, що навіть сьогодні, коли йшлося про декриміналізацію 365 статті Кримінального кодексу України, за якою засуджено Ю.ТИМОШЕНКО, Н.КОРОЛЕВСЬКА за це рішення не голосувала, хоча весь час говорить про те, що робитиме все для звільнення Ю.ТИМОШЕНКО.