Експерт: реорганізація Нафтогазу не убезпечить ГТС від відчуження

У другому читанні депутати можуть внести зміни до законопроекту про реорганізацію НАК «Нафтогаз України», які знімуть заборону на передачу в управління української ГТС. Таку думку в коментарі Тижню висловив колишній керівник прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський.

Однак, за його словами, це суто гіпотетична можливість. Окрім того, він припустив, що керівництво держави не наполягатиме вилучити із законопроекту норми щодо заборони приватизації ГТС України.

Експерт не виключає, що до другого читання законопроект можуть підкорегувати і дозволити передавати ГТС в управління.

«Оце може бути (скасують заборону). Стосовно дозволу на приватизацію, то я не думаю, що Кабмін, або президент наполягатимуть на зміні цієї норми», - сказав Землянський, коментуючи прийняття у першому читанні змін до Закону «Про трубопровідний транспорт»

На Землянського, прийняття закону в цілому не убезпечить вітчизняну ГТС від можливих зазіхань. Зокрема, після рішення Стокгольмського арбітражного суду, якщо Газпром вирішить до нього звернутися, щоб «вибити» борги з української компанії, які нині становлять більше $5 млрд.

«Гіпотетично статися може все, що завгодно, незважаючи на те, існує цей законопроект, прийнятий він, або не прийнятий. Це суто політика», - пояснив експерт.

За його словами, якщо закон приймуть у нинішній редакції, він дозволить тиснути на Росію, оскільки вона хоче приватизувати українську ГТС.

«З точки зору переговорів із Газпромом це також непогано (прийняття закону – Ред.) тому, що це певний тиск на Газпром. А також тому, що Третій енергопакет (директиви Третього енергопакету є вимогою до членів «Енергетичного співтовариства» ЄС, до якого приєдналася Україна – Ред.) окрім розподілу компаній передбачає можливість доступу третіх осіб до української газотранспортної системи. Безумовно, Газпром це не влаштовує. Він буде упиратися», - сказав Землянський.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада дозволила Кабінету міністрів реорганізовувати НАК «Нафтогаз України» із забороною приватизації НАКу або створених у результаті його реорганізації компаній.

За відповідний законопроект №9429-1, автором якого є депутат від НУ-НС Юрій Кармазін, проголосували в першому читанні 237 депутатів при мінімально необхідних 226.