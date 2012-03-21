Наметове містечко біля Печерського суду муляє око з огляду на Євро-2012

Київська міська організація «БЮТ-Батьківщини» не підтримала ініціативу Київської міської держадміністрації закрити наметове містечко, що на Хрещатику біля Печерського райсуду, банером на час проведення Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина».

В парторганізації інформують, що відбулася зустріч голови столичного осередку партії «Батьківщина» Юрія ОДАРЧЕНКА, голови фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяни МЕЛІХОВОЇ з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ.

За словами Ю.ОДАРЧЕНКА, О.ПОПОВ не надав жодних гарантій щодо подальшого розташування наметів, які є приймальнями депутатів, біля будинків по вул. Хрещатик, 40, 42, 44. Він розповів, що влада розглядає два варіанти виходу з ситуації: демонтаж містечка або встановлення муру (банеру), який би закрив огляд частини Хрещатику з наметами.

«Проведення Євро-2012, Олімпійських ігор чи вручення «Оскару» можуть стати приводом для знесення містечка, але це буде порушенням закону. А спроба «замуровування» опозиції на Хрещатику взагалі означатиме кінець демократії» - заявив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня голова КМДА Олександр ПОПОВ сказав журналістам, що розраховує, що шляхом переговорів з організаторами наметового містечка на вул. Хрещатик йому вдасться умовити їх прибрати конструкції з центру міста, де планується організувати фан-зону для гостей Євро-2012.

«Я переговори обов'язково ближче до Євро проведу і буду ініціатором цього (демонтажу наметів – УНІАН). Але я не думаю, що потрібно застосовувати силові методи. Я думаю, що нам потрібно знайти компроміс. Це містечко можна поставити у іншому місці, не у фан-зоні», - сказав О.ПОПОВ.