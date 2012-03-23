Власенко: Тимошенко пропонують робити пункцію спинного мозку у колонії

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ стверджує, що колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у колонії, відмовляється від лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час Години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради, посилаючись на інформацію Державної пенітенціарної служби.

«Заявниця продовжує відмовлятися від реалізації плану лікування. Єдиною причиною, по якій заявниця (йдеться про Ю.ТИМОШЕНКО, яка звернулася до Європейського суду з прав людини, – УНІАН) на сьогоднішній день не отримує рекомендованого медичними спеціалістами лікування, - її регулярні відмови з цього приводу», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, Міністерство юстиції - «це не МОЗ і це не пенітенціарна служба».

Міністр наголосив, що медична допомога Ю.ТИМОШЕНКО надається на підставі висновків лікарів за рішенням керівництва виправної колонії.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, майже все обладнання і медичні препарати, необхідна для лікування Ю.ТИМОШЕНКО, є у колонії.

«По двох позиціях є необхідність лікування в стаціонарі за межами колонії, і це буде зроблено, коли буде необхідно», - додав він.

За словами міністра, стаціонарне лікування поза межами колонії буде тільки на сьомому етапі лікування, але Ю.ТИМОШЕНКО «відмовляється від початку курсу лікування».

У свою чергу, народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ВЛАСЕНКО назвав брехнею заяви про те, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовляється від лікування. За його словами, «ваші гестапівці з Державної пенітенціарної служби» пропонують Ю.ТИМОШЕНКО робити пункцію спинного мозку в колонії. Він назвав це неприпустимим, і заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовляється саме від цього.