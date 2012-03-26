Перервано авіасполучення між Москвою і Мінськом

Авіасполучення між Москвою і Мінськом перервано через взаємне відкликання дозволів на польоти, повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на білоруську "Бєлавіа".

За даними агентства, Росія відкликала дозвіл на польоти у національного авіаперевізника Білорусії. Рейс, який повинен був вилетіти з Мінська в 07.00 понеділка, довелося затримати. У відповідь білоруські авіаційна влада відкликали дозвіл на виконання регулярних рейсів у всіх російських компаній, стверджується в повідомленні БЕЛТА.

Зараз представники двох країн намагаються вирішити ситуацію.

Представник "Бєлавіа" підтвердив РІА Новости, що рейс авіакомпанії до цих пір не може вилетіти в Москву через відсутність дозволу. "Російська сторона відкликала у нас ліцензію на польоти", - сказав він.

Коментарів російської сторони РІА "Новости" поки не має.