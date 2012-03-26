Адвокат Тимошенко звинувачує голову СБУ в тиску на суд

Заява голови Служби безпеки України Ігоря Калініна про доведення провини колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) є тиском на суд та захист екс-прем’єра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Зрозуміло, що заяви про те, що слідство закінчено, і є достатньо доказів вини екс-прем’єра для передачі в суд кримінальної справи, що стосується діяльності корпорації ЄЕСУ, я вважаю, як мінімум, такі заяви передчасними. Тому що оцінка доказів, зібраним у справі, а тим більше встановлення вини особи - це прерогатива суду», - сказав О.Плахотнюк.

«Я мінімум, це може розцінюватись як тиск на суд, на захист і на саму Юлію Тимошенко», - наголосив О.Плахотнюк.

Він нагадав, що 28 березня закінчується термін ознайомлення захисту і самої Ю.Тимошенко з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності ЄЕСУ. При цьому адвокат наголосив, що захист не мав можливості ознайомитись з усіма матеріалами цієї кримінальної справи, оскільки з початку лютого був обмежений в ознайомленні. Ю.Тимошенко у зв’язку зі станом здоров’я також не мала можливості ознайомитись із кримінальною справою, додав О.Плахотнюк. При цьому він підкреслив, що коли приймалося рішення про терміни ознайомлення з цією справою, ще не було медичних висновків щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.

О.Плахотнюк також повідомив, що за інформацією іншого захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка, рішення про його допуск до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи прийнято, але офіційно цю інформацію він ще не отримував.

Водночас О.Плахотнюк підкреслив, що за три дня, які залишилися до кінця ознайомлення із справою, він не може повністю ознайомитись із матеріалами, які налічують 70 томів.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова зобов’язав екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та її адвокатів С.Власенка і Андрія Кожем’якіна ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня 2012 року.

Якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».