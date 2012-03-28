Правозахисник вважає, що найбільше шансів стати омбудсменом у Лутковської

Правозахисник Євген Захаров не виключає, що парламентська опозиція висуватиме представника міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда – Україна" Катерину Левченко на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Таке припущення Є.Захаров зробив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я знаю, що обговорюється кандидатура Катерини Левченко фракціями "Наша Україна" та БЮТ, щоб підписи за неї зібрати, але не знаю, зібрані підписи чи ні", - сказав Є.Захаров.

Водночас правозахисник вважає, що найбільше шансів на призначення омбудсманом у Валерії Лутковської. "Мені здається, що Валерія Лутковська цього разу переможе, оскільки її підтримує парламентська більшість та багато підписів зібрано. Цього разу парламент за неї проголосує", - додав він.

"У Валерії Лутковської є досвід правозахисної діяльності. Вона — людина енергійна, компетентна. На мій погляд, вона розуміє, що таке права людини. Я сподіваюся, що після обрання вона буде добре виконувати ті обов'язки, які визначені законом про Уповноваженого з прав людини", - пояснив правозахисник.

Проте, за словами Є.Захарова, було б краще, якби на цю посаду був обраний представник громадянського сектора, а не виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, на посаду омбусдмана було висунуто дві кандидатури – Є.Захарова, який набрав у ході голосування в парламенті 15 березня 134 голоси, і В.Лутковської, яку підтримали 212 депутатів.