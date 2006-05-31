Залізниця хоче насильно годувати пасажирів за їхні гроші

Антимонопольний комітет України виступає проти введення обов`язкового харчування на залізниці. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Як наголошується в повідомленні, якщо залізниця введе обов`язкове харчування, включаючи його у вартість квитків, Комітет вважатиме такі дії зловживанням монопольним становищем. У цьому випадку щодо залізничного монополіста можуть бути застосовані фінансові санкції – до 10% річного доходу підприємства.

Як зазначив голова Комітету Олексій КОСТУСЄВ, «якщо примусовим харчуванням за десятки гривень «Укрзалізниця» намагається забезпечити мандрівникам комфорт, то спочатку варто було б запитати думку самих пасажирів. Особливо тих, хто може дозволити собі лише плацкарт. Переконаний, вони бажають, щоб турбота про них виражалася в прийнятній вартості проїзду, швидкості руху, чистоті й зручності вагонів і санвузлів».

Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКІХ зазначав можливість того, що з часом у поїздах введуть харчування (за аналогією харчування в літаках), яке включатиметься в ціну квитка.