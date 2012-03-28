Депутат: Авакова в Римі захищатимуть двоє італійських адвокатів

Попередній розгляд справи щодо екстрадиції екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова в італійському суді розпочнеться завтра у другій половині дня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Пашинський.

За його словами, інтереси А.Авакова у суді будуть представляти двоє італійських адвокатів. «Інтереси пана Авакова представляють італійські адвокати. Оскільки це італійський суд, то, відповідно до вимог чинного законодавства Італії, інтереси мають представляти місцеві адвокати», - сказав він.

Водночас С.Пашинський не дав чіткої відповіді на запитання, хто оплачуватиме послуги італійських адвокатів і чи робитиме це партія «Батьківщина».

«Поки немає необхідності в тому, щоб долучалася «Батьківщина», але у випадку виникнення такої необхідності наша партія, безумовно, надасть таку допомогу», - сказав він.

За словами С.Пашинського, сьогодні цілком очевидно, що команда Президента Віктора Януковича проти своїх опонентів використовує такий інструмент як політичне переслідування, і проти А.Авакова також була сфабрикована кримінальна справа.

«Тому сьогодні є всі підстави для того, аби кваліфікувати дії нинішньої влади як переслідування, і якщо ми переконаємо в цьому Апеляційний суд міста Рим, то він відмовить в екстрадиції Авакова та надасть йому політичний притулок», - додав народний депутат.

С.Пашинський сказав, що представники партії «Батьківщина» готові брати участь у засіданнях італійського суду у цій справі. «Ми запропонували стороні захисту у разі такої необхідності прибути в Італію. Але враховуючи, що завтра буде лише попередній розгляд, то такої необхідності наразі немає», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області.

Генеральна прокуратура України готує документи для екстрадиції А.Авакова в Україну.