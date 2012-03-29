Старший син Януковича потрапив у рейтинг найбагатших українців

Старший син Президента України Віктора Януковича Олександр зайняв 103 позицію в рейтингу найбагатших українців за версією журналу «Фокус».

Його статки видання оцінило в 96,4 млн. дол.

На офіційному сайті видання наголошується, що сьогодні, 29 березня, журнал «Фокус» представить шостий щорічний рейтинг «200 найбагатших людей України», в якому з'явилося 11 новачків порівняно із списком минулого року.

На першому місці найбагатших людей України традиційно бізнесмен Рінат Ахметов.

Його бізнес-партнер росіянин Вадим Новінський за рік збільшив статки на 63% до 4,373 млрд. дол. Йому вдалося обігнати практично беззмінних лідерів — бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Пінчука.

У першу 30-ку також увійшов народний депутат Юрій Іванющенко, який за рік піднявся із 108 на 26 місце. «Це стало можливим завдяки першим проблискам публічності – в 2011 році він вперше дав інтерв'ю, а в березні цього року через бізнес-партнера передав кореспонденту журналу Forbes список афільованих з ним компаній», - пише видання. Одним з рекордсменів щодо збільшення статків також став Дмитро Фірташ. За рік він практично подвоїв торішній результат. Журнал «Фокус» оцінив його статки в 2,8 млрд. дол.

Для складання рейтингу журнал оцінює тільки видимі активи компаній на підставі офіційних даних, публічної інформації, консультацій з експертами і даних, наданих самими власниками. У рейтингу не оцінюються активи, що знаходяться в пасивному управлінні, право власності учасника на які чітко не простежується, та особисте майно.