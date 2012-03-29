Попов запевняє інвесторів у прекрасних перспективах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час свого виступу на відкритті першого Київського інвестиційного форуму.

О.Попов зазначив, що сьогодні на форум винесено портфель інвестиційних пропозицій на загальну суму близько 15 млрд. доларів.

«Але це початок нашої роботи… Сьогодні ми даємо інформацію по основним напрямкам, які ще будемо опрацьовувати. І, я думаю, що найближчим часом ми зможемо мати пропозицій, як мінімум, на 20-25 млрд. доларів», - сказав голова КМДА.

Він запевнив присутніх іноземних і вітчизняних інвесторів, що Київ готовий до активної співпраці з бізнесом, спрямованої на розвиток столиці України – міста-Героя Києва.

«Сьогодні презентуємо конкретні проекти, по яким ми маємо намір найближчим часом мати партнерські відносини з тими, хто готовий буде стати нам партнером», - сказав він.

О.Попов заявив, що Київ стане надійним партнером. За його словами, підтвердженням цього є те, що у Києві, як і загалом в Україні, є позитивні тенденції стабільності, які дають оптимістичні прогнози.

«Ми (Київ – УНІАН) поновили наші плани і досягнення, які були раніше в різних галузях розвитку нашої економіки – це і будівництво, і розвиток інфраструктури. Сьогодні на порядку денному - вирішення соціальних проблем, соціальних стандартів. На мою думку, це є запорукою стабільності і перспективності співпраці з Києвом і з Україною», - підкреслив голова КМДА.

О.Попов запросив інвесторів до співпраці з столицею України.

«Я особисто відслідковую і беру участь в прийнятті рішень, які пов’язані з реалізацією основних широкомасштабних проектів. У нас сформована система розгляду таких пропозицій. І я вас запевняю, що ті, хто будуть з нами мати партнерські стосунки, отримають прекрасні перспективи для реалізації своїх бізнесових планів», - заявив О.Попов.

На Київському інвестиційному форумі сьогодні будуть представлені 22 проекти, ще 122 увійшли до збірки Форуму. У заході беруть участь близько 300 учасників з 15 країн світу, а саме: Катару, Китаю, Індії, США, Канади, Австрії, Великої Британії, Люксембургу, Чехії, Угорщини, Казахстану, Італії, Республіки Кіпр, Росії та України.