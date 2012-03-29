Тимошенко з-за ґрат закликає ЄС парафувати угоду про асоціацію

Про це йдеться у заяві Ю.Тимошенко про підтримку парафування Угоди про асоціацію Україна – ЄС, переданій УНІАН прес-службою партії «Батьківщина».

«Раніше я уже висловлювалася на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС, незважаючи на згортання Януковичем демократичних свобод в Україні та політичні переслідування опозиції.

Але і сьогодні, перебуваючи за ґратами і віддаючи собі звіт у тому, що влада Януковича не має жодного відношення ані до Європи, ані до демократії, я все ж прошу Європейський Союз парафувати Угоду. Такий крок з вашого боку стане серйозним і дієвим бар'єром на шляху сповзання сьогоднішньої країни в безодню пострадянського тоталітаризму», - зауважила Ю.Тимошенко.

На її переконання, для України підписання цього документу стане справді історичним проривом до європейської мрії, це позначить ствердження та захист незалежності, це дасть надію та свободу на гідне життя 47 мільйонам українців.

«Зрив підписання Угоди означатиме провал європейських прагнень України. Це може стати трагедією, яка затьмарить майбутнє України на довгі роки», - наголосила Ю.Тимошенко.

На її думку, «українська влада, прикриваючись європейською риторикою, якраз і сподівається на те, що Угоду не буде підписано, щоб потім сказати: Європа нас не хоче, тому й ми не хочемо її». «Але це позиція влади, це позиція кількох людей, що дуже тимчасово представляють нашу державу в світі. В мільйонів українців зовсім інші погляди: ми - частина Європи, і тільки там наша доля, наш шлях, наше місце», - підкреслила екс-прем’єр.

Вона нагадала, що торік європейці не підписали з Україною Угоду про асоціацію і навіть не парафували її, натомість публічно заявили, що переговори про асоціацію завершені, «тим самим залишивши Януковичу можливості для зміни ситуації». «Але діючий глава держави не скористався навіть цим шансом. Починаючи з грудня 2011 року, вище політичне керівництво України фактично перебуває в ізоляції і відомі європейські політики уникають зустрічей з Президентом України», - заявила Ю.Тимошенко.

Вона закликала представників інституцій ЄС парафувати Угоду про асоціацію з Україною. «Я прошу вас зробити крок назустріч Україні, нехай навіть не сьогоднішній, а завтрашній Україні, Україні демократичній, в постанні якої у мене ані на хвилину немає сумніву. Я не прошу поступок, я прошу партнерства. Я б навіть сказала, що ми будемо разом іти до спільної мети. Крок за кроком. З вашого боку - це крок доброї волі, підтримка кращих сподівань українського народу на європейське майбутнє, а з нашого - це крок дій, тих дій, які неодмінно призведуть до усунення законним шляхом чинної неєвропейської, нецивілізованої влади, яка не має жодного відношення не лише до загальних принципів демократії та свобод, але й до самого поступу та розвитку України. Можливо, ви, парафувавши угоду, трохи випередите історію та плин часу, але ми, очистивши нашу країну, неодмінно наздоженемо вас і виконаємо свої зобов'язання», - наголосила Ю.Тимошенко.

На її переконання, після парафування Угоди настане момент істини. «Українське суспільство побачить, що Україна може втратити, якщо Янукович та його уряд зневажатимуть і надалі права людини та верховенство права, якщо вони не задовольнять політичні умови, потрібні для підписання та ратифікації Угоди», - вважає екс-прем’єр.

Вона також подякувала всім європейським політикам за підтримку. За словами Ю.Тимошенко, ця підтримку для неї дуже важлива і допомагає жити та боротися за краще європейське майбутнє для України.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 30 березня, в Брюсселі відбудеться перший етап парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.