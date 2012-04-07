Іващенко скаржився на біль у хребті - йому виміряли температуру

Державна пенітенціарна служба України інформує, що після заяви колишнього т. в. о. міністра оборони України Валерія Іващенка в суді про погіршення стану його здоров’я до Київського СІЗО прибула комісія фахівців МОЗ та ДПтС України для проведення медичного огляду ув’язненого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС України, за результатами огляду лікарями зроблено висновок, що підсудний В.Іващенко стаціонарного лікування за межами Київського СІЗО не потребує. Загальний стан В.Іващенка лікарями визнано задовільним, артеріальний тиск та температура тіла в нормі.

Стан здоров’я В.Іващенка продовжує перебувати під динамічним контролем медперсоналу Київського СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Печерський районний суд Києва був змушений відкласти до понеділка, 9 квітня, початок судових дебатів у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього т. в. о. міністра оборони України В.Іващенка через його відмову брати участь у судовому засіданні у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я – посиленням болю в хребті.