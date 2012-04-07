Балога: Медведчук одержав доручення від своїх кумів втягувати Україну в ЄврАзЕС

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна».

«Я нічого хорошого від цих намірів не чекаю. Адже щастя не в тому, щоб просто займатися політикою. Все залежить від кінцевої мети. Спостерігаючи за політичною діяльністю цієї людини з 1997 року і до 2004-го, я переконався, що його мета - не Україна. Він повертається в політику не для того, щоб займатися розвитком країни. Швидше за все, одержав доручення від своїх кумів втягувати Україну в інститути ЄврАзЕС», - сказав В.Балога.

Також, на думку В.Балоги, «там, де Медведчук, успіхи будь-якої влади закінчуються».

«Якби цей персонаж працював над інтеграцією України до Європи, то у мене не виникало б питань. А займатися останні сім років інтеграцією до неоімперських структур… Мені це не просто не імпонує, мене це як громадянина принижує. Його бажання укріпити Україну у сфері російського впливу було і тоді, коли пані Тимошенко працювала прем'єром, і залишається тепер», - заявив В.Балога.

Він зазначив, що Україна може співпрацювати в економічній сфері з Росією, однак «не потрібно штучно тягнути туди, куди не тягнеться». «У Медведчука, очевидно, завдання - посилити російський вектор», - додав В.Балога.