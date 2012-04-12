Дружина: Луценка в СІЗО під час переливання крові заразили гепатитом

Дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ірина заявляє, що її чоловіка в СІЗО заразили вірусним гепатитом TTV під час переливання крові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Києві.

І.Луценко сказала, що це приховали від Ю.Луценка і від неї.

І.Луценко заявляє, що 19 вересня 2011 року в СІЗО були взяті аналізи крові, і в її чоловіка було виявлено вірусний гепатит TTV. Вона наголосила, що ця інформація була прихована від нього Державною пенітенціарною службою (ДПтС).

"У зв`язку з тим, що він відмовлявся здавати аналіз крові, йому дали дані обстеження, яке проходило 19 вересня 2011 року, де в СІЗО нишком були взяті аналізи крові на різні вірусні гепатити. У 10 випадках підтвердження немає, вірусний гепатит TTV виявлено", - повідомила І.Луценко.

«Знали вже тоді, який у нього був діагноз, просто приховували, вирішили нишком відвезти аналізи в лабораторію Міністерства оборони, і не сказали, що Луценко – у тебе гепатит..., написали, що все добре», - зазначила І.Луценко.

Вона поклала відповідальність на владу за те, що її чоловік вмирає.

«Мій чоловік вмирає завдяки вам», - сказала вона, звертаючись до присутніх на прес-конференції лікарів ДПтС. Також вона зазначила, що лікарі в СІЗО часто не давали потрібних Ю.Луценку ліків по кілька днів.

І.Луценко заявила, що чоловіка не лікували 9 місяців, і розцінює цей факт як тортури.

І назвала працівників СІЗО садистами. «Прокуратура, пенітенціарна система і вся ця влада - вбивці мого чоловіка», - наголосила І.Луценко, сказавши, що звернеться до суду з цього приводу.

Також вона має намір звернеться до Генеральної прокуратури з цього приводу. «Я подаватиму запит до ГПУ про навмисне ненадання медичної допомоги чоловікові. З понеділка я починаю свої дії», - заявила І.Луценко.

*** За інформацією порталу Eurolab, в 1997 р. Т.Nishizawa, H.Okamoto і співавтори вперше описали 5 випадків постранфузійного гепатиту, що розвинувся у пацієнтів через 8-11 тижнів після переливання крові, при яких вдалося виявити ДНК нового збудника, що асоціюється з ураженням печінки. При вивченні гепатитів склалася традиція знов виявлені віруси позначати ініціалами пацієнта, у якого вперше було зареєстровано позитивний результат. Виходячи з цього, вірус дістав позначення TTV. Проте його початкове визначення у хворих з постранфузійним гепатитом закріпила за вірусом назва transfusiontransmittedvims, тобто вірус, що передається при переливанні крові.

Новий гепатотропний вірус є ДНК-вмісним, розміром 30-50 нм, має циркулярний геном, назад закручений, і складається приблизно з 3500-4000 нуклеотидів. Геном TTV представлений одноланцюговою ДНК.

Подальші дослідження дадуть змогу визначити гепатотропність цього збудника, не доведену на сьогодні, уточнити епідеміологічні і клінічні характеристики, а також розробити ефективні методи діагностики, лікування і профілактики цього захворювання.