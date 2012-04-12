Дружина Луценка - лікарям ДПтС: Мій чоловік вмирає завдяки вам

Дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ірина заявляє, що її чоловіка в СІЗО заразили вірусним гепатитом TTV під час переливання крові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Києві.

І.Луценко сказала, що це приховали від Ю.Луценка і від неї.

І.Луценко заявляє, що 19 вересня 2011 року в СІЗО були взяті аналізи крові, і в її чоловіка було виявлено вірусний гепатит TTV. Вона наголосила, що ця інформація була прихована від нього Державною пенітенціарною службою (ДПтС).

"У зв`язку з тим, що він відмовлявся здавати аналіз крові, йому дали дані обстеження, яке проходило 19 вересня 2011 року, де в СІЗО нишком були узяті аналізи крові на різні вірусні гепатити. У 10 випадках підтвердження немає, вірусний гепатит TTV виявлено", - повідомила І.Луценко.

«Знали вже тоді, який у нього був діагноз, просто приховували, вирішили тихенько відвезти аналізи в лабораторію Міністерства оборони, і не сказали, що Луценко – в тебе гепатит..., написали, що все добре», - зазначила І.Луценко.

Вона поклала відповідальність на владу за те, що її чоловік вмирає.

«Мій чоловік вмирає завдяки вам», - сказала вона, звертаючись до присутніх на прес-конференції лікарів ДПтС. Також вона сказала, що лікарі в СІЗО часто не давали потрібних Ю.Луценку ліків по кілька днів.

І.Луценко заявила, що чоловіка не лікували 9 місяців, і розцінює цей факт як тортури.

І назвала працівників СІЗО садистами. «Прокуратура, пенітенціарна система і вся ця влада - вбивці мого чоловіка», - наголосила І.Луценко, сказавши, що звернеться до суду з цього приводу.

Крім того, І.Луценко розповіла, що результати проведеного в середу обстеження її чоловіка показали, що пошкоджена частина печінки в нього збільшилася майже вдвічі.

"Влада руками пенітенціарної служби, прикриваючись Мінохоронздоров`я, свідомо не надавала весь цей період моєму чоловікові жодного лікування, при тому, що в нього цукровий діабет, виразки і постійно гастрит. Крім того, вони нарешті визнали, що в нього панкреатит, запалення підшлункової залози", - наголосила вона.

І.Луценко заявила, що дії органів влади розцінюються нею, Ю.Луценком і його адвокатом, який представляє інтереси екс-міністра в Європейському суді з прав людини, як тортури і знущання. "Ця заява буде найближчим часом, коли закінчиться комунікація (між Україною і ЄСПЛ), розглянуто в Європейському суді з прав людини. Я думаю, що ми виграємо цей процес", - переконана вона.

І.Луценко також повідомила, що має намір подавати скаргу в Генпрокуратуру України щодо дій представників пенітенціарної служби стосовно її чоловіка. Крім того, вона має намір вимагати у Генпрокуратури порушити кримінальну справу за фактом свідомої відмови від надання меддопомоги її чоловікові.

Вона також допускає, що, оскільки вірусний гепатит TTV може бути переданий через переливання крові, Ю.Луценко міг заразитися ним у медичній частині Київського СІЗО.

І.Луценко також повідомила, що влітку минулого року звернулася в лабораторію столичної клініки "Eurolab" з метою провести незалежний аналіз крові свого чоловіка. Наданий їй 21 липня 2011 року результат не містив вказівки на те, що це була кров саме Ю.Луценка, але мав приписку, що клініка несе відповідальність тільки за аналітичний етап дослідження. При цьому дружина екс-міністра зазначила, що аналогічний аналіз крові Ю.Луценка, зроблений раніше в цій самій клініці і датований 24 лютого 2011 року, містив інформацію з реквізитами здавача крові. За її словами, керівник клініки повідомив їй, що до нього приходили представники прокуратури і "заборонили давати іменні аналізи".

*** За інформацією порталу Eurolab, в 1997 р. Т.Nishizawa, H.Okamoto і співавтори вперше описали 5 випадків постранфузійного гепатиту, що розвинувся у пацієнтів через 8-11 тижнів після переливання крові, при яких вдалося виявити ДНК нового збудника, що асоціюється з ураженням печінки. При вивченні гепатитів склалася традиція нововиявлені віруси позначати ініціалами пацієнта, у якого вперше було зареєстровано позитивний результат. Виходячи з цього, вірус одержав позначення TTV. Проте його початкове визначення у хворих з постранфузійним гепатитом закріпило за вірусом назву transfusiontransmittedvims, тобто вірус, що передається при переливанні крові.

Новий гепатотропний вірус є ДНК-вмісним, розміром 30-50 нм, має циркулярний геном, назад закручений, і складається приблизно з 3500-4000 нуклеотидів. Геном TTV представлений одноланцюговою ДНК.

Подальші дослідження дають змогу визначити гепатотропність цього збудника, не доведену на сьогодні, уточнити епідеміологічні і клінічні характеристики, а також розробити ефективні методи діагностики, лікування і профілактики цього захворювання.