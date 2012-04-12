Литвин доручив юристам розтлумачити, чи міг Саламатін стати депутатом

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяви щодо громадянства колишнього парламентарія, нинішнього міністра оборони України Дмитра Саламатіна.

В.Литвин зазначив, що, відповідно до закону про вибори народних депутатів, який був чинний до ухвалення нинішнього закону, народним депутатом України може бути громадянин України, якому на момент виборів виповнився 21 рік.

За словами спікера, також законом передбачалося, що право бути обраним народним депутатом має громадянин України, який проживає в Україні не менше 5 років.

Голова ВР зазначив, що зараз по-різному тлумачиться дана норма, оскільки одні кажуть, що йдеться про 5 років громадянства України, а інші - що має бути громадянство України і проживання на території України не менше 5 років.

В.Литвин повідомив, що доручив юристам парламенту проаналізувати ситуацію у юридичному контексті.

Він підкреслив, що необхідно, щоб в законодавстві України «було чітке юридичне тлумачення фахівцями» з цього приводу.

«А щодо відповідальності і таке інше, то тут можна говорити про проблему з будь-якого підходу і погляду у політичній площині на сьогодні», - підкреслив В.Литвин.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом № 72/2012 призначив Д.Саламатіна міністром оборони.

11 квітня прес-служба "Народної самооборони" повідомила, що народний депутат України Тарас Стецьків отримав відповідь на депутатський запит про те, коли російський громадянин Д.Саламатін отримав громадянство України.

"Як свідчить відповідь за підписом голови комісії при Президентові України з питань громадянства О.Лукаш, матеріали стосовно Д.Саламатіна були розглянуті комісією 30 листопада 2005 р. та Указом Президента України від 6 грудня 2005 р. № 1705 згаданій особі було надано українське громадянство", - повідомив Т.Стецьків.

За словами політика, "така відповідь означає, по-перше, що твердження представників Партії регіонів про те, що Д.Саламатін отримав українське громадянство у 1999 році, є брехнею. Можливо, тоді він лише поселився в Україні".

"По-друге, призначення міністром оборони України особи, яка лише 5 років була громадянином України, а перед тим працювала у російських бізнес-структурах, є яскравим свідченням або некомпетентності Президента В.Януковича, або, що більш вірогідно, прямим і свідомим нехтуванням ним інтересів національної безпеки і оборони", - наголосив депутат.

Натомість у Партії регіонів пояснюють, що нинішній міністр оборони Д.Саламатін розповідав їм, що має громадянство України з 1999 року. Про це заявив народний депутат від ПР Олег Надоша в ефірі «5 каналу» увечері 11 квітня, повідомляє «Тиждень».

За словами О.Надоші, ПР ніколи не заявляла, що міністр оборони України Д.Саламатін отримав українське громадянство в 1999 році. О.Надоша наголосив, що це говорив, в тому числі й однопартійцям, сам Д.Саламатін.

«Отже, до партії питань не може бути, всі питання - до Д.Саламатіна», - резюмував О.Надоша.