Стретович: Саламатін незаконно став народним депутатом у 2007 році

Нинішній міністр оборони Дмитро Саламатін, який отримав українське громадянство у 2005 році,незаконно став народним депутатом України у 2007 році, адже згідно чинного законодавства народним депутатом може бути обрана людина, яка є громадянином України не менше 5 років. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат , член фракції НУ-НС Володимир Стретович.

Володимир Стретович також зазначає, що відповідальним за це порушення є ЦВК.

«І якби тоді Центральна виборча комісія звернула на це увагу, а вона, очевидно, не просто так закрила очі на цей ганебний факт, то можливо б і не було тих ганебних фактів на екрані, коли Саламатін, просто, займається побиттям», – додав він.

«У даній ситуації, оскільки його повноваження народного депутата закінчилися, треба апелювати не до Саламатіна, а до того, хто його покликав у списки, і хто його визнав народним депутатом України – це питання до ЦВК, до того відповідального працівника, який відповідав за конкретний список Партії регіонів», – зазначив Стретович.