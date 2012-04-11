Новий міністр оборони отримав громадянство України лише 6 років тому

Народний депутат Тарас Стецьків отримав відповідь на депутатський запит про те, коли російський громадянин Дмитро Саламатін отримав громадянство України, повідомляє прес-служба «Народної Самооборони».

«Як свідчить відповідь за підписом Голови комісії при Президентові України з питань громадянства О. Лукаш, матеріали стосовно Д. А. Саламатіна були розглянуті комісією 30 листопада 2005 р. та Указом Президента України від 6 грудня 2005 р. № 1705 згаданій особі було надано українське громадянство», - повідомив Тарас Стецьків.

За словами політика, «така відповідь означає, по-перше, що твердження представників Партії Регіонів про те, що Д. Саламатін отримав українське громадянство у 1999 році, є брехнею. Можливо, того він лише поселився в Україні».

«По-друге, призначення міністром оборони України особи, яка лише 5 років була громадянином України, а перед тим працювала у російських бізнес-структурах, є яскравим свідченням або некомпетентності Президента В. Януковича, або, що більш вірогідно, прямим і свідомим нехтуванням ним інтересів національної безпеки і оборони», - наголошує народний депутат.

«Зрозуміло, чиї інтереси буде захищати такий міністр оборони. Опозиція не здивується, коли уже в найближчий час Україна почне втрачати ринки озброєнь, коли і далі продовжиться деградація українського ВПК, а й без того розвалена українська армія опиниться в стані агонії», - резюмував Тарас Стецьків.