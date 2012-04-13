Литвин: Це ілюзія, що в Україні буде об'єднана опозиція
17:53, 13 квітня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин має сумніви щодо створення об`єднаної опозиції.
| Литвин вважає, що українці можуть об`єднатися за 5 хвилин до розстрілу
Таку думку він висловив на своїй сторінці у Facebook.
“Це ілюзія, що в Україні буде об`єднана опозиція. Такого в історії України ще не було”, - написав спікер.
На думку В.Литвина, “українці можуть об`єднатися за 5 хвилин до розстрілу”.
Крім того, додав він, практично вся опозиція - це та сама влада. “Тільки частині з них дозволили лаяти владу, щоб затьмарити радикальну частину опозиціонерів”, - додав спікер.
Як повідомляв УНІАН, 23 квітня об`єднана опозиція оголосить про формат участі у виборах до Верховної Ради України. 12 травня відбудеться Форум об`єднаної опозиції, до складу якої входить 10 партій.
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