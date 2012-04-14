Тюремники заперечують, що отримали 500 великодніх пасок від "Батьківщини"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державній пенітенціарній службі України.

Як йдеться у повідомленні, кожна пенітенціарна установа Харківського регіону готова відкрито прийняти як благодійну допомогу від будь-яких організацій паски для засуджених. Однак станом на 17-ту годину 13 квітня жодних заявок про надання благодійної допомоги до Качанівської виправної колонії (№54) не надходило, підкреслили в пенітенціарній службі.

Крім того, зазначається в повідомленні, згідно з розпорядженням керівництва Управління ДПтС у Харківській області, в кожній з виправних колоній в регіоні у своїх пекарнях засуджені готують паски та інші страви для святкування Великодня.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар Харківської облорганізації «Батьківщини» Юлія Германова поінформувала, що активісти парторганізації передали до Качанівської колонії, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, благодійну допомогу від громадських організацій у вигляді 500 пасок.

За її словами, персонально для Ю.Тимошенко від харківської «Батьківщини» активісти передали великий кошик із 7 пасками.

Ю.Германова зазначила, що всю благодійну допомогу та передачу для Ю.Тимошенко в колонії прийняли.