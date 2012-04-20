Янукович вимагає прискорити реформу армії і всього оборонпрому

Про це заявив секретар РНБО України Андрій Клюєв, коментуючи результати першого засідання Комітету з реформування та розвитку Збройних сил та оборонно-промислового комплексу, повідомили УНІАН у прес-службі А.Клюєва.

Ключовим документом А.Клюєв назвав оновлену Стратегію національної безпеки України, яка визначає загальні принципи, пріоритетні цілі, завдання та механізми захисту життєво важливих інтересів нашої держави та її громадян від зовнішніх і внутрішніх загроз.

За словами секретаря РНБО, на основі цих стратегічних установок буде прийнята Військова доктрина. Вже з урахуванням проектів цих основних документів триває робота над Концепцією реформування та розвитку ЗСУ.

А.Клюєв нагадав, що у лютому Президент України доручив Міністерству оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ підготувати реалістичну концепцію ефективного реформування української армії.

«Світ змінюється дуже швидко. Світова економічна криза передвістила перехід світової економіки до нового технологічного укладу, який супроводжується зміною світової геополітичної карти. Гострота конкуренції жодним чином не зменшилася, навпаки. Просто нові технології змінили характер воєнних загроз. Сьогодні війни часто виграють ще до початку самих військових дій, по суті, в інформаційному просторі. А спецоперації в ряді випадків набувають більшого значення, ніж широкомасштабні військові дії», - заявив А.Клюєв. За словами секретаря РНБО, на основі нових технологій відбувається прискорене переозброєння країн-лідерів, в 2007-2009 роках були змінені їх військові доктрини.

«Для гідного захисту власних національних інтересів, для забезпечення власної безпеки, Україна повинна рухатися швидше - саме тому Президент нашої країни вимагає прискорити реформу не лише Збройних сил, а й усього вітчизняного оборонно-промислового комплексу», - сказав секретар РНБО.

А.Клюєв повідомив, що наразі триває робота над основними показниками бюджету всіх структур, що виконують завдання національної оборони та безпеки України на 2013 рік, які планується затвердити на засіданні РНБО.

Секретар Радбезу підкреслив, що серед пріоритетів - перехід від річного оборонного замовлення на трирічне. Це, за словами А.Клюєва, дозволить діяти в загальній логіці переходу до середньострокового соціально-економічного планування, і більш системно й ефективно виконувати програму переозброєння ЗСУ.

Як повідомлялося, Комітет з реформування та розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу був створений 16 березня Указом Президента України для координації роботи органів влади та розробки державної політики в оборонній сфері. Головою Комітету є Президент України, а виконавчим секретарем - секретар РНБО.