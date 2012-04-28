Герман розповіла, про що буде її наступний роман

Радник Президента - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна Герман наступний свій роман напише про «міську Україну».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Герман повідомила в Івано-Франківську на прес-конференції після прем’єри вистави «ПовертайДоСвогоЗвідтіля» за її книгою «Піраміди невидимі».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи змогли актори втілити те, про що написано в її книзі, А.Герман сказала: «Це було краще, ніж я написала. Справді було краще. Коли я дивилась виставу, я подумала, що це настільки добре зроблено. Режисер і всі актори дуже вдало і дуже глибоко підійшли до твору, і вони зрозуміли мене».

За її словами «тяжко було чекати, що молоді люди зрозуміють події, які відбувалися двадцять років тому». «Це українське село двадцятирічної давнини, - зауважила Г.Герман. – На сьогодні воно ще більше знищене. Я думаю, може мало так бути, що села в Україні мали занепадати, а розростатимуться міста. Може, Україна нарешті стане міською нацією».

Г.Герман додала, що молоді актори зламали її стереотип, який полягав в тому, що нищення українського села призведе до нищення України.

«Я зрозуміла, що Україна якісно змінюється, - наголосила вона. – Україна стає міською нацією. Тому наступний мій роман буде про міську Україну».

Г.Герман назвала Івано-Франківськ «містом-театром, куди хочеться повертатися».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня актори молодіжного «Поетичного театру» Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на сцені Івано-Франківського обласного академічного театру ляльок імені Марійки Підгірянки презентували виставу «ПовертайДоСвогоЗвідтіля» за романом Г.Герман «Піраміди невидимі».