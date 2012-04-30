Настоятель Володимирського собору просить Тимошенко не ризикувати життям

«З сумом та тривогою дізнався про те, в яких умовах Ви перебуваєте в Качанівській колонії та про оголошення голодування на знак протесту проти фізичного та морального знущання над Вами. Мене турбує те, що Ваше голодування триває вже більше десяти днів, а відповідні органи не реагують на це. Знаю, що стан Вашого здоров’я вимагає спеціального лікування та належних умов. Тому звертаюся до Вас, як пастир і сповідник, із проханням припинити голодування та знайти інші способи протесту», - йдеться у заяві протоієрея, переданій УНІАН.

«Життя та здоров’я кожної людини є даром Божим, який необхідно берегти. Пам’ятайте, що для мільйонів українців Ви є не лише видатним політиком, мужньою жінкою, справжнім патріотом України, але й особистістю з якою вони пов’язують сподівання на краще життя. Тому закликаю Вас - не ризикуйте своїм життям», - наголосив Б.Табачек.

Він запевнив Ю.Тимошенко: «Я особисто, а також духовенство та парафіяни Свято-Володимирського патріаршого собору Києва, постійно молимося за Вас і Ваше здоров’я, за Вашу родину».