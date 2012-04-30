ФРН: Візити Меркель в Україну залежатимуть від долі Тимошенко

Про це агентству Reuters повідомив прес-секретар уряду Німеччини Георг Штрайтер в понеділок.

«Поки немає конкретних планів візиту Меркель в Україну. Будь-який візит буде залежати від долі Тимошенко й від верховенства права в Україні», - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький щотижневик Spiegel з посиланням на свої джерела повідомляв, що А.Меркель заявила, що не відвідає Україну, якщо до початку футбольного турніру Ю.Тимошенко все ще перебуватме у в'язниці.

Як зауважило видання, А.Меркель зазвичай відвідує важливі матчі за участю збірної Німеччини.