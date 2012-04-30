ФРН: Візити Меркель в Україну залежатимуть від долі Тимошенко
21:10, 30 квітня 2012Політика
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Візит канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну під час Євро-2012 залежатиме від долі ув’язненої екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Про це агентству Reuters повідомив прес-секретар уряду Німеччини Георг Штрайтер в понеділок.
«Поки немає конкретних планів візиту Меркель в Україну. Будь-який візит буде залежати від долі Тимошенко й від верховенства права в Україні», - зазначив речник.
Як повідомляв УНІАН, раніше німецький щотижневик Spiegel з посиланням на свої джерела повідомляв, що А.Меркель заявила, що не відвідає Україну, якщо до початку футбольного турніру Ю.Тимошенко все ще перебуватме у в'язниці.
Як зауважило видання, А.Меркель зазвичай відвідує важливі матчі за участю збірної Німеччини.
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