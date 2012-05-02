Нідерланди ще остаточно не визначились із бойкотуванням Євро-2012

Про це повідомляє Radio Netherlands Worldwide з посиланням на слова міністра закордонних справ країни Урі Розенталя.

"Якщо буде бойкот, то він не стосуватиметься збірної Нідерландів. Проте, члени уряду та королівської родини не поїдуть на матчі європейського чемпіонату, якщо не станеться відчутного покращення ситуації Тимошенко", - зазначає RNW.

"Розенталь хоче обговорити розвиток ситуації в Україні з колегами з ЄС перед тим як винести остаточне рішення", - додає RNW.

"Україна знає, що робити. Лікування та суд над Тимошенко та іншими в'язнями має відповідати міжнародним стандартам", - сказав У.Розенталь, якого цитує RNW.

Раніше повідомлялось, що уряд Нідерландів прийняв рішення, згідно з яким ні члени королівської родини, ні урядовці на Євро не поїдуть.