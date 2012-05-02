Нідерланди бойкотуватимуть Євро-2012

Це повідомило «Польське радіо».

У.Розенталь підкреслив, що спочатку має бути вирішена ситуація з ув’язненням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а українська влада має гарантувати дотримання демократичних стандартів.

"Дотримання прав людини - це обов’язок уряду України, особливо як співгосподаря Євро-2012", - сказано в комюніке МЗС Нідерландів.

«Польське радіо» нагадає, що до бойкоту матчів Євро-2012 в Україні закликали колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі та декілька німецьких політиків, зокрема, міністр охорони навколишнього середовища Норберт Реттґен. Через ув’язнення Ю.Тимошенко до України не приїде також голова Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу.