Нідерланди бойкотуватимуть Євро-2012
14:50, 02 травня 2012Політика
1838 0
Міністр закордонних справ Нідерландів Урі Розенталь заявив, що ані представники уряду, ані члени королівської родини не поїдуть до України на матчі своєї національної збірної в рамках фінальної частини Євро-2012.
Розенталь каже, що дотримання прав людини - обов'язок для країн-господарів Євро
Це повідомило «Польське радіо».
У.Розенталь підкреслив, що спочатку має бути вирішена ситуація з ув’язненням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а українська влада має гарантувати дотримання демократичних стандартів.
"Дотримання прав людини - це обов’язок уряду України, особливо як співгосподаря Євро-2012", - сказано в комюніке МЗС Нідерландів.
«Польське радіо» нагадає, що до бойкоту матчів Євро-2012 в Україні закликали колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі та декілька німецьких політиків, зокрема, міністр охорони навколишнього середовища Норберт Реттґен. Через ув’язнення Ю.Тимошенко до України не приїде також голова Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter