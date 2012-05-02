Глава бельгійського МЗС не поїде на Євро в Україну

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga з посиланням на комюніке Міністерства закордонних справ країни.

За даними агентства, причиною відмови Д.Рейндерса від поїздки до України є погане ставлення у колонії до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Агентство нагадує, що вперше про можливість бойкоту політиками фінальної частини Євро-2012 в Україні почали говорити у Німеччині, де зараз уряд канцлера Ангели Меркель вирішує, чи варто відвідувати Україну. Крім того, про намір бойкотувати українську частину чемпіонату заявили також члени уряду Австрії.

“Жоден член австрійського уряду не поїде на ці матчі на знак солідарності”, - заявив міністр закордонних справ Австрії, віце-канцлер Міхаель Шпінделеггер.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня речник Президента Єврокомісії заявила, що Жозе Мануель Баррозу не має наміру брати участь у заходах фінальної частини нинішнього чемпіонату Європи з футболу в Україні.

Довідка УНІАН. Матчі фіналу Євро-2012 відбудуться у Києві, Львові, Донецьку та Харкові й Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані з 8 червня по 1 липня.