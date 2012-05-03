«Швидка» забрала ще одного голодуючого соратника Тимошенко

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар обласної організації ВО «Батьківщина» Руслана Подольська.

За її словами, попередній діагноз госпіталізованого активіста Олександра Гаврилюка - виснаження організму.

«Лікарі його відвезли до міської лікарні. Наразі він проходить обстеження», - сказала вона.

Також Р.Подольська зауважила, що відбулося переформатування роботи «БЮТівського» намету, оскільки кількість учасників голодування почала зменшуватися. Зокрема, робота намету матиме агітаційний характер.

«Люди приходять, цікавляться. Відповідно, ми їм роздаємо нашу агітаційну продукцію», - зазначила вона.

Р.Подольська додала, що залишився один активіст, який продовжує голодування з 27 квітня (день початку акції голодування – УНІАН).

За словами прес-секретаря обласної парторганізації, учасницю голодування Марію Сидорук, яку було госпіталізовано 1 травня в обласний кардіодиспансер, наразі переведено в обласне ендокринологічне відділення. Її стан стабільний.