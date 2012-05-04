Блаттер закликав ЄС подумати про наслідки бойкоту Євро

Як повідомляє інформаційний центр «Україна-2012», про це Ф.Блаттер сказав під час дебатів на симпозіумі інвесторів у Санкт-Галлені.

За його словами, Євро-2012 має відбутися згідно з затвердженим форматом.

«Політики в першу чергу повинні пам’ятати про спортивні цінності. І говорячи про ігнорування чемпіонату Європи, вони мають думати про те, які наслідки матимуть їх рішення. Євро-2012 має проходити там, де планувалося від початку. Футбол несе в собі об’єднання людей, а не їх роз’єднання», – підкреслив Й.Блаттер.

Як повідомляв УНІАН, вчора Представництво Європейського Союзу в Україні заявило, що жоден із єврокомісарів не приїде на матчі Євро-2012 в українські міста. Раніше про можливий бойкот матчів європейського чемпіонату, котрий українська влада хотіла використати для популяризації країни та зближення з ЄС, заявили представники Німеччини, Нідерландів, Австрії, Італії, Бельгії.

У представництві зазначили, що Євросоюз і на далі готовий взаємодіяти з українською владою, однак вимагає від неї дотримуватися демократичних цінностей та верховенства права.

Серед 27 держав Євросоюзу проти бойкоту матчів Євро-2012 в Україні виступила лише співорганізатор заходу - Польща.