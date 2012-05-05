У Львові кажуть, що треба не "перемогу" відзначати, а молитися

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в рамках акції упорядкують поховання, відбудеться міжрелігійна молитва на Янівському цвинтарі, презентація фільму про події Другої світової війни «Три історії Галичини».

Як зазначають організатори, акція проводиться з метою вшанувати «болісну історію воєнних лихоліть, щоб перенести головний акцент події з «перемоги» на «пам’ять», та зняти напругу, яка штучно нагнітається у ці дні в суспільстві».

«Маємо намір молитвою за їхню пам’ять вшанувати жертв, благословити майбутнє та випросити Божої ласки про захист та захорону від жахіття війни», - зазначають організатори.

Крім того, виконком Львівської міської ради у Києві, в інформаційному агентстві УНІАН організовує засідання круглого столу на тему: «Моделі примирення та способи відношення до минулого» за участі провідних українських фахівців з тематики Другої світової війни.